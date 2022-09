Konsumgüter: Henkel schraubt Umsatzprognose erneut in die Höhe

Der Konsumgüterkonzern Henkel traut sich dank florierender Geschäfte mit seinen Klebstoffen mehr Umsatz zu. Konzernchef Carsten Knobel hob die Umsatzprognose für 2022 am Dienstag erneut an und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 Prozent. Zuvor war ein Plus von 4,5 bis 6,5 Prozent anvisiert worden.