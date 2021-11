Konsumgüterkonzern: Henkel leidet unter hohen Rohstoff- und Transportkosten

Im dritten Quartal schraubte der Hersteller von Pritt, Loctite und Persil den Umsatz um 1,9 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro in die Höhe, organisch wuchsen die Erlöse um 3,5 Prozent, wie Henkel am Montag mitteilte. Ein deutliches Plus verbuchte dabei das Geschäft mit Klebstoffen. Weniger rund lief es dagegen bei Kosmetikprodukten, die ein Umsatzminus verbuchten.