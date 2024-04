Kosmetik: Blackstone will L'Occitane von der Börse nehmen – Aktie vom Handel ausgesetzt

Unter seiner Führung ist L'Occitane zur globalen Marke aufgestiegen und auch im asiatischen Markt expandiert. Anfangs lief die Strategie so schlecht, dass Wirtschaftsprüfer warnten, dass die schlechten Ergebnisse das gesamte Unternehmen gefährden könnten. 2010 ging das Unternehmen in Hongkong an die Börse und betreibt heute acht Marken und rund 3.000 Standorte in 90 Ländern. Ein Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet L'Occitane in Asien, am stärksten wächst sie in Nord- und Südamerika.