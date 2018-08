Landwirtschaft: Molkerei Arla will gesamten Gewinn an dürregeplagte Bauern abgeben

Die Landwirte in ganz Europa leiden unter der Dürre, welche die Ernte einbrechen lässt. In Deutschland mussten vor allem die Bauern in Nord- und Ostdeutschland Einbußen hinnehmen. Um Höfen in Existenznot zu helfen, will die Bundesregierung den Bauern mit bis zu 170 Millionen Euro beiseite springen, dazu kommen Mittel der Länder in gleicher Höhe.