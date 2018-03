Landwirtschaft: Wie Bauern zu Vorreitern der Digitalisierung werden

Schnelles Internet braucht Vedder für seinen neuen Hightech-Stall, den er Ende vergangenen Jahres zusammen mit seinem Sohn Hendrik in Betrieb genommen hat. Die hochmoderne Anlage überwacht die Daten zu Milchleistung und Gesundheitszustand jedes Tieres rund um die Uhr – auch wenn niemand im Stall ist. Per SMS schickt der Computer umgehend einen Alarm, sobald etwas nicht in Ordnung ist.