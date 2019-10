Lebensmittelkonzern Nestle will 20 Milliarden Franken an Aktionäre ausschütten

Zudem will der Konzern bis 2022 erneut bis zu 20 Milliarden Franken an seine Aktionäre ausschütten – hauptsächlich in Form von Aktienrückkäufen. Ein Teil des Geldes könne auch über Sonderdividenden fließen – vorausgesetzt Nestle benötige das Geld nicht für Zukäufe.