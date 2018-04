Lebensmittelkonzern: Nestlé will Plastikmüll in Zukunft wiederverwertbar machen

ZürichNestlé will die Verpackungen für seine Lebensmittel umweltfreundlicher machen. Bis 2025 soll das dafür verwendete Material vollständig wiederverwertbar sein, damit es nicht mehr als Abfall auf Mülldeponien oder im Meer landet, wie Nestle am Dienstag mitteilte. Der Weg dahin ist weit – auch weil in vielen Ländern die Infrastruktur zur Mülltrennung und Wiederverwertung fehlt.