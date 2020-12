Lieferketten: Weniger Globalisierung kann teuer werden

Langfristig erwägen viele Unternehmen aber auch die Verlagerung der Produktionsstandorte, auch zurück in die Heimat oder in deren geografische Nähe. Ein Zurückdrehen der Globalisierung aber ist in der Regel verbunden mit höheren Kosten. Diese belasten entweder die Gewinnmargen der Unternehmen oder den Geldbeutel der Verbraucher – durch höhere Verkaufspreise.