Lieferprobleme bei DHL: Hühnchen-Notstand bei KFC könnte ganze Woche dauern

DHL hatte sich am Montag entschuldigt. Aufgrund von „Störungen in den Betriebsabläufen“ seien „einige Lieferungen in den letzten Tagen unvollständig oder verspätet“ erfolgt: „Wir arbeiten zusammen mit unseren Partnern KFC und QSL unter Hochdruck daran, den Sachverhalt zu lösen“, hieß es in einer Mitteilung.