Lufthansa-Tochter: Austrian streicht wegen Betriebsversammlung Flüge

WienDie Lufthansa-Tochter Austrian Airlines muss wegen Betriebsversammlungen beim Bordpersonal in den kommenden Tagen fast ein Viertel ihrer Flüge streichen. Insgesamt würden am Dienstag und am Mittwoch über 140 von 570 geplanten Verbindungen gestrichen, sagte ein Firmensprecher am Montag zur Nachrichtenagentur Reuters. Von den Ausfällen seien rund 10.000 Passagiere betroffen. Grund für die Betriebsversammlungen seien stockende Kollektivvertrags-Verhandlungen.