Luxusmode Pandemie bremst Gucci: Mutterkonzern Kering erzielt weniger Umsatz

Der Umsatzrückgang der Nobelmarke Gucci hat die Erlöse des französischen Luxusgüterkonzerns Kering weiter belastet. Der Konzernumsatz sank im Schlussquartal 2020 im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf vier Milliarden Euro, wie Kering am Mittwoch in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also ohne Portfolio- und Währungseffekte - ging der Umsatz um fünf Prozent zurück. Dem Konzern gehören neben Gucci auch Marken wie Yves Saint Laurent oder Bottega Veneta.