Luxusmode: Ted Baker setzt auf Comeback der Businesskleidung nach der Pandemie

Mit der allmählichen Rückkehr der Beschäftigten in ihre Firmenbüros erwartet die in der Corona-Pandemie in die roten Zahlen geratene britische Luxusmodekette Ted Baker ein Revival der Businesskleidung. Seit der Wiedereröffnung der Filialen im April kauften die Menschen wieder verstärkt Anzüge und auch Hochzeits-Kleidung seien wieder gefragt, sagte Vorstandschefin Rachel Osborne am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Entwicklung sei „sehr erfreulich.“