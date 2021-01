Milliardenofferte Büromarkt Staples bietet für Konkurrenten Office Depot

Der Büroartikelhändler Staples will in einem milliardenschweren Deal den US-Rivalen Office Depot übernehmen. Das Gebot beträgt 40 Dollar pro Aktie in bar, wie Staples am Montag mitteilte. Damit würde Office Depot beziehungsweise der Mutterkonzern ODP insgesamt mit rund 2,1 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro) bewertet.