Modebranche: Luxusmarke Prada bleibt in Familienhand – „Werden niemals verkaufen“

„Wir verkaufen nicht, wir werden niemals verkaufen“, betonte Bertelli am Freitag. Die Familie hält 80 Prozent an dem 1931 gegründeten Mailänder Unternehmen, das für seine Laufsteg-Mode und feinen Lederwaren bekannt ist. „Lorenzo macht sich bereit eines Tages – wenn er es will – Prada zu leiten“, betonte sein 72-jähriger Vater. Für ihn selbst sei es aber noch zu früh, um in Rente zu gehen.