Modehändler: H&M bekommt Lieferprobleme nicht in den Griff

Wichtig: Wer die Bestellung widerrufen will, muss den Widerruf nachweisen können. Ein Anruf beim Servicetelefon oder eine entsprechende E-Mail an den Kundenservice reicht in der Regel also nicht aus. Semmler empfiehlt in solchen Fällen einen Brief per Einschreiben zu schicken, auch wenn dies mit Kosten verbunden sei. Da sich so die Versandgebühren und die Rücksendegebühr sparen ließen, könnte es sich trotzdem lohnen.