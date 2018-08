Modehändler: Onlinegeschäft und Sommerhitze treiben Next an

Im zweiten Quartal stiegen die Verkaufserlöse um 2,8 Prozent und summierten sich im ersten Halbjahr damit auf ein Plus von 4,5 Prozent. Während das Onlinegeschäft in den ersten sechs Monaten um 15,5 Prozent zulegte, schrumpfte der Verkauf in den Läden um 5,3 Prozent.