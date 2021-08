Modekonzern: Neuer Hugo-Boss-Chef will bis 2025 Umsatz auf vier Milliarden Euro verdoppeln

Um die Ziele zu erreichen, will Grieder neben einem neuen Auftritt der Marken Boss und Hugo und dem Ausbau des Online-Geschäftes auch in die Erneuerung des stationären Einzelhandels investieren. Dafür will er 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren in die Hand nehmen. Das Filialgeschäft soll letztendlich mit zwei Milliarden Euro die Hälfte des angestrebten Umsatzes erwirtschaften. Eine Milliarde Euro soll der stationäre Großhandel beisteuern.