Musikbranche: Legendärer Gitarrenbauer Gibson beantragt Gläubigerschutz

Außerdem bekommt das Unternehmen einen Kredit in Höhe von 135 Millionen Dollar, welches die Liquidität für den weiteren Betrieb sicherstellen soll. Am1. August werden die Finanzanleihen des Unternehmens in Höhe von 375 Millionen Dollar fällig werden – der Kredit soll wohl deren Finanzierung sicherstellen. Insgesamt steht Gibson mit gut 500 Millionen Dollar bei Anlegern in der Kreide.