Nach geplatzter Akorn-Übernahme: Fresenius wächst allein weiter

Fresenius will auch nach der geplatzten Übernahme des US-Generika-Herstellers Akorn in Nordamerika wachsen. Dort biete eine weiterhin starke Entwicklung der eigenen auf Nachahmer-Medikamente spezialisierten Sparte Fresenius Kabi eine hervorragende Ausgangsposition, erklärte Konzernchef Stephan Sturm am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Fresenius Kabi erzielte in den ersten drei Monaten ein organisches Wachstum von neun Prozent, negative Währungseffekte ließen den Umsatz aber stagnieren. Insgesamt sanken bei Fresenius die Quartalserlöse um ein Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Währungsbereinigt ist ergibt sich ein Plus von sieben Prozent.