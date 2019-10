Nachhaltigkeit Indische Bahn und Air India verzichten auf Einwegplastik

Um die Leute zu einem nachhaltigeren Umgang mit Plastik zu ermutigen, gibt es nun in 4000 größeren indischen Bahnhöfen Recycling-Stationen für Plastikflaschen, sagte ein Bahnsprecher. Außerdem sollen in Zügen Plastikgeschirr und -besteck künftig eingesammelt und recycelt werden. Läden in den Bahnhöfen dürften nicht mehr in Einwegplastik verpackte Ware verkaufen oder Plastiktüten verwenden. Täten sie trotzdem, gebe es künftig Bußen, sagte der Sprecher.