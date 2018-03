Nivea-Hersteller: Beiersdorf mit Umsatzplus

HamburgBeiersdorf will auch im laufenden Jahr stärker wachsen als die Konkurrenz. Konzernschef Stefan Heidenreich stellte am Donnerstag in Hamburg ein Umsatzplus von vier Prozent in Aussicht. Damit werde sich der Nivea-Hersteller erneut besser schlagen als der Gesamtmarkt. Der Hamburger Dax-Konzern habe eine gut gefüllte Pipeline mit neuen Produkten und sei international deutlich stärker präsent als noch vor einigen Jahren. „Daher blicken wir mit Selbstvertrauen und vorsichtigem Optimismus in das Geschäftsjahr 2018.“