Onlineboom und Konzernumbau: Bei Otto sprudelt der Gewinn

Der boomende Onlinehandel und Erfolge beim Konzernumbau lassen den Gewinn des Versandhauses Otto steigen. Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 um elf Prozent auf 405 Millionen Euro, obwohl das Unternehmen viel Geld in die Digitalisierung, Logistik und neue Handelskonzepte steckte. Einen noch größeren Sprung machte der Vorsteuergewinn, der sich auf 629 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Der Anstieg resultiere im Wesentlichen aus der höheren Bewertung der Anteile an dem stark wachsenden Mode-Start-up About You und einigen Beteiligungsverkäufen, teilte das Hamburger Familienunternehmen am Mittwoch mit.