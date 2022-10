Onlinehandel: Umsätze im deutschen E-Commerce sinken weiter – weniger Ausgaben für Möbel und Deko

In der Konsumkrise gewichten die Kunden ihren Konsum neu und schieben nicht-essentielle Einkäufe sowie größere Kostenposten auf. Am stärksten betroffen hat es laut bevh das Segment „DIY (Do it yourself) & Blumen“ mit einem Umsatzrückgang von gut 26 Prozent, gefolgt von der Sparte „Auto & Motorrad“ (-24,3 Prozent) und Schuhen (-22,3 Prozent).