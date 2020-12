Opioid-Krise: US-Regierung verklagt Walmart wegen Schmerzmittel-Krise

Die US-Regierung hat Klage gegen Walmart eingereicht im Zusammenhang mit der Opioid-Krise. Der Einzelhändler habe rechtswidrig Tausende Rezepte für verschreibungspflichtige Substanzen bedient, hieß es in der Klageschrift des Justizministeriums. Dabei habe Walmart Rezepte nicht gründlich genug auf Legitimität überprüft, heißt es in der New York Times. Der Konzern habe daraus einen „substanziellen Nutzen“ gezogen, damit jedoch die Folgen der Krise verschärft. Damit habe Walmart seine Pflichten bei der Ausgabe von Medikamenten verletzt. Der Konzern wies die Vorwürfe als offensichtlichen Versuch zurück, die Schuld der staatlichen Stellen für eine mangelhafte Aufsicht abzuwälzen. Zudem enthalte die Klage zahlreiche fehlerhafte Angaben.