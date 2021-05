Parfümeriekette: Online-Geschäft hält Umsatzeinbruch von Douglas in Grenzen

Douglas-Mehrheitseigner CVC hatte in der Vergangenheit Möglichkeiten für eine Rückkehr der Parfümeriekette an die Börse ausgelotet. Die Kette hatte sich zuletzt mit dem ehemaligen Hugo-Boss-Manager Mark Langer einen Kapitalmarktexperten als Finanzchef an Bord geholt. Müller hatte zu seiner Berufung gesagt, sie setze auf die Erfahrungen Langers als Finanzvorstand „in einem börsennotierten Umfeld.“