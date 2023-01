Prognose: Mercedes rechnet 2023 mit zweistelligem Absatz-Wachstum in Indien

Mercedes Benz rechnet für dieses Jahr mit einem zweistelligen Wachstum seines Absatzes in Indien – obwohl wegen der schwächeren Rupie vermutlich die Preise steigen werden. Im vergangenen Jahr sei der Absatz um 41 Prozent auf den Rekordwert von 15.822 Fahrzeuge geklettert, sagte der Geschäftsführer von Mercedes-Benz India, Santosh Iyer, in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-Interview.