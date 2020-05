Quartalszahlen Beyond Meat überrascht mit Gewinn

Beyond Meat wurde 2009 gegründet und war im Mai 2019 furios an der Börse gestartet. Die Burger des Herstellers bieten inzwischen diverse Fast-Food-Ketten an. Gerade in der Corona-Pandemie gelten Beyond Meat und der Rivale Impossible Foods als willkommene Alternativen zur klassischen US-Fleischindustrie, die in der Krise Produktionsprobleme hat und Fabriken schließen musste, die als Infektionsherde gelten.