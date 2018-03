Reaktion auf Schulmassaker: US-Kette Walmart erhöht Mindestalter für Waffenkäufer

New YorkDie US-Einzelhandelskette Walmart hat das Mindestalter für Käufer von Schusswaffen und Munition angehoben. Wer unter 21 Jahre alt sei, dürfe in Zukunft keine Waffen mehr in den Geschäften der Kette kaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Waffen, die Sturmgewehren ähnlich seien, würden zudem von seiner Webseite genommen. Zuvor hatte bereits der US-Sportartikelverkäufer Dick's Sporting Goods das Mindestalter für Waffenkäufer auf 21 erhöht.