Recht auf Reparatur „Wir können heute schon nicht alles reparieren, was möglich wäre“

Wie ist es denn für die Kundinnen und Kunden – werden die von diesem Angebot Gebrauch machen? Rechnen Sie jetzt mit einem erhöhten Aufkommen bei Ihrem Reparaturdienst?

Reparaturkosten, die heute anfallen, setzen sich zu einem ganz großen Teil durch Lohn- und Fahrtkosten zusammen, die in Verbindung mit dem EU-Beschluss nicht verändert werden. Ob wir einen großen Ansturm erwarten können, wenn sich etwas an den Ersatzteilpreisen ändert, glaube ich eher nicht. Trotzdem ist grundsätzlich die Nachfrage nach Reparaturen hoch. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher setzen auf Nachhaltigkeit. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Bei den Reparaturleistungen ist in den letzten Jahren ein Umsatzplus zu verzeichnen. Wir rechnen damit, dass dieses Plus weiter steigen wird. Kundinnen und Kunden wollen häufig nicht nur ein Gerät kaufen, sondern eine Rundumbetreuung nach dem Kauf haben. Weil Produkte immer vergleichbarer werden und die Auswahl riesig ist, binden unsere Mitgliedsbetriebe ihre Kundinnen und Kunden durch Service- und Reparaturleistungen an sich, und halten so dem starken Wettbewerb stand.