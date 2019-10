Reckitt Benckiser : Sagrotan-Hersteller muss Jahresziele erneut senken

An der Börse in London ließen die Papiere von Reckitt deutlich Federn und fielen um mehr als fünf Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte in den vergangenen Jahren einige Probleme – dazu gehörten unter anderem der Skandal um ein giftiges Desinfektionsmittel in Südkorea, ein gescheiterter Produktstart, eine Cyber-Attacke sowie die Produktionsunterbrechungen in der Babynahrungsfabrik in den Niederlanden. Kapoor hatte deshalb im Januar seinen Rücktritt angekündigt.