Sandalenhersteller geht an die Börse Birkenstock: Ein seltener wie spektakulärer Erfolg

Über Geschmack lässt sich streiten. Über Erfolg nicht. So simpel lässt sich der nun in New York beantragte Börsengang von Birkenstock zusammenfassen. Denn optisch und ästhetisch mag man von den Sandalen halten, was man will; was aber die neuen Geschäftsführer und die neuen Eigentümer binnen weniger Jahre aus der Sandalenfirma gemacht haben, ist nichts weniger als eine spektakuläre Management- und Marketingleistung. Laut „Bloomberg“ könnte die Gesamtbewertung von Birkenstock beim Börsengang bei umgerechnet rund 7,5 Milliarden Euro liegen.