Schienenverkehr: Züge der Deutschen Bahn erhalten lärmmindernde Bremsen

BerlinSie lassen Züge leiser rattern: Lärmmindernde Bremsbeläge sind nach Bahn-Angaben inzwischen in gut 70 Prozent der konzerneigenen Güterwagen eingebaut. Ende 2020 soll der komplette Fuhrpark umgerüstet sein, wie das Bundesunternehmen am Montag in Berlin bekräftigte.