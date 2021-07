Schwarz-Gruppe Warum Lidls „Killerwal“ gestrandet ist

Inhaber Schwarz habe seinem Manager Gehrig denn auch für „die großartige Aufbauleistung der vergangenen Jahre“ gedankt und ihn mit der Maßgabe beurlaubt, die weitere Zusammenarbeit in einem weiteren Gespräch zu regeln, teilte die Unternehmensgruppe kryptisch mit. Und dann noch: „Das Verhältnis zwischen Dieter Schwarz und Klaus Gehrig ist weiterhin ungetrübt.“ Nun ja, was man so schreibt, wenn Begriffe wie Zäsur, Bruch und Machtkampf tabu sind.



Klar ist: Gehrig kann und wird nicht als Chef zurückkommen, so flexibel das Wort Beurlaubung auch klingen mag. Am Ende gilt auch für ihn: Jeder ist ersetzbar bei Lidl und Kaufland.



Mehr zum Thema: Der Machtkampf bei Lidl hatte sich schon lange angedeutet, jetzt eskaliert er – ausgerechnet wenn Lidl nach langer Aufholjagd zum Überholen des Branchenprimus Aldi ansetzt.