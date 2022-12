Seitenblick Weihnachtsgeschäft 2022: Stille Nacht

Jeder sechste Deutsche gibt inzwischen an, seine täglichen Ausgaben kaum noch bestreiten zu können. Darunter wird in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft spürbar leiden. Die Prognosen des Handelsverbands Deutschland (HDE) könnten sich in der Rückschau gar noch als zu optimistisch erweisen.



