Die Unternehmen hatten am Samstag die Übernahme von 93 Märkten und vier Online-Läden im deutschsprachigen Raum durch Smyth bekannt gegeben, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Die Iren betreiben bereits 110 Spielwarengeschäfte und Online-Shops in Irland und Großbritannien und steigen damit zum größten Händler für Spielwaren und Babyartikel in Europa auf. Der Neuerwerb soll offenbar von Anfang an schwarze Zahlen schreiben. Laut den Börsenunterlagen rechnet das Management von Toys'R'Us-Zentraleuropa im Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn von 22 Millionen Euro (adjustiertes Ebitda).