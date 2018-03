„Sometimes, lighter is better“: Heineken zieht Werbespot nach Rassismus-Vorwürfen zurück

Eigentlich hätte es Heineken besser wissen müssen: So sorgte H&M im Januar für weltweite Empörung, nachdem der Modekonzern eine Werbekampagne mit einem schwarzen Jungen veröffentlicht hatte, der einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Coolest monkey in the jungle“ trug. Da half es auch nichts, dass sich H&M entschuldigte, die Kampagne zurückzog und den Pulli aus dem Sortiment nahm.