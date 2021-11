Spielwarenhandel: Lieferengpässe machen Spielwarenbranche schwer zu schaffen

Besonders gefragt sind nach Angaben der npdgroup Bausätze wie Lego sowie Brettspiele und Puzzles, gefolgt von Kleinkind-Spielzeug und Experimentier-Sets. Zuletzt ging der Anbieter von Audio-Boxen Tonie in Frankfurt an die Börse; Das Unternehmen stellt Boxen her, über die Kinder mit Figuren Hörspiele oder Lieder abspielen können.