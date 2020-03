Systemgastronomie: Fastfood-Beschäftigte erhalten bald zehn Euro Tariflohn

Für Beschäftigte in Selbstbedienungsketten wie McDonald's, Burger King, Nordsee oder Starbucks steigt der Tariflohn zum 1. Juli 2020 in der unteren Tarifgruppe 2 auf zehn Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) verständigten sich am Dienstag in der Schlichtung auf einen entsprechenden Tarifvertrag mit Laufzeit bis Ende Juni 2024.