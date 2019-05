Tabakkonzern: Philip Morris beendet Zigarettenproduktion in Berlin – 950 Stellen fallen weg

BerlinDer Tabakkonzern Philip Morris will die Zigarettenproduktion in seinem Berliner Werk beenden. „Die Veränderung des Konsumentenverhaltens erfordert eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten“, sagte der Vize-Präsident EU Manufacturing bei Philip Morris International, Mark Johnson-Hill, am Dienstag. Der Plan ist, die Produktion zum 1. Januar 2020 einzustellen.