Tarifkonflikt: Auch zweite Bahn-Tarifrunde gescheitert - Streiks rücken näher

Eine Entscheidung hierzu will die EVG frühestens am 23. März treffen. Gewerkschaftskreisen zufolge könnte es am 27. März einen umfassenden Verkehrs-Streik geben. Bahn-Personalverstand Martin Seiler erklärte derweil, der Staatskonzern sei mit seinem Angebot einen großen Schritt auf die EVG zugegangen.