Tarifkonflikt GDL setzt Frist und droht mit weiterem Streik – Bahn kündigt neues Angebot an

Die Deutsche Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL bis zum Wochenende ein „neues und verbessertes“ Angebot vorlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Umfeld der beiden Tarifparteien. Erklärtes Ziel sei es, schon bald mit der Gewerkschaft am Verhandlungstisch Lösungen zu finden.