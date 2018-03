Amazon kauft Start-up Ring für eine Milliarde

Amazon will an die Tür seiner Kunden. Der weltgrößte Onlinehändler übernimmt das US-Startup Ring, das für seine Überwachungskameras und Video-Gegensprechanlagen bekannt ist. Insidern zufolge legt Amazon mehr als eine Milliarde Dollar auf den Tisch. Damit gehört Ring nach dem 13,7 Milliarden Dollar schweren Kauf der US-Biosupermarktkette Whole Foods zu den teuersten Akquisitionen des Konzerns, der immer stärker darauf setzt, künftig die Bestellungen von Kunden direkt in die Wohnungen zu liefern und dafür gleich noch die notwendigen Schlösser und Überwachungskameras anbietet. Amazon wollte sich am Dienstagabend zum Preis nicht äußern.