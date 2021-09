Uber, Doordash, Grubhub: US-Essenslieferdienste verklagen New York wegen Provisionen

Die drei US-Essenslieferdienste haben die Stadt New York wegen einer neuen Gesetzgebung verklagt, die unter anderem die dauerhafte Kappung von Provisionen beinhaltet. In der Nacht zu Freitag reichten Uber Eats, DoorDash und die US-Tochter Grubhub des Lieferando-Eigners Just Eat Takeaway.com eine entsprechende Klage ein.