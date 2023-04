Uber-Rivale: Didi meldet Umsatzeinbußen wegen strenger Maßnahmen gegen Corona

Der chinesische Uber-Rivale Didi hat am Samstag einen Umsatzrückgang von 19 Prozent im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. In seinem ersten Jahresbericht seit der Einstellung der Börsennotierung in den USA im vergangenen Jahr gab Didi an, dass der Gesamtumsatz auf 140,79 Milliarden Yuan (20,37 Milliarden US-Dollar) gesunken sei.