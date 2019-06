Übernahmeofferte: Spielzeughersteller Mattel lehnt offenbar Offerte von MGA Entertainment ab

Im nachbörslichen Handel am Dienstag sprangen Mattel-Aktien mehr als acht Prozent in die Höhe. Bei Mattel und MGA war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. MGA war bereits vor einem Jahr an Mattel mit einer Offerte herangetreten und abgeblitzt. Mattel hatte im ersten Quartal seinen Verlust verringert. Das Minus reduzierte sich auf 183,7 Millionen Dollar von 311,3 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.