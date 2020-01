Uhrenhersteller: Hongkong bleibt Sorgenkind für Swatch – Umsatz und Gewinn sinken

Der Uhrenhersteller Swatch sieht keine baldige Kehrtwende im gebeutelten Schlüsselmarkt Hongkong. „Die Konzernleitung erwartet für 2020 ein gesundes Wachstum in allen Märkten in Lokalwährungen mit Ausnahme von Hongkong“, teilte der Hersteller von Uhren der Marken Omega, Tissot oder Glashütte am Donnerstag mit.