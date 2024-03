Umstrittener Investor Outdoor-Spezialist McTrek stellt Insolvenzantrag

McTrek ist indes nicht die erste Pleite im CM-Umfeld. So sorgte im vergangenen Jahr die Insolvenz des Schuhhändlers Reno für Aufsehen, den Müller im Oktober 2022 über seine CM-Gruppe von der Osnabrücker HR Group übernommen hatte. Gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner, dem Handelsinvestor und Abverkaufsspezialisten GA Europe, verfügten die neuen Eigentümer über eine „hohe Retail-Expertise“, hieß es in einer Pressemitteilung. Alle Arbeitsplätze in den Filialen und im Außendienst sollten erhalten bleiben. „Der neue Gesellschafter sieht in der Marke Reno hohes Potenzial und glaubt fest an den Einzelhandel“, schrieben die Chefs der HR Group zum Abschied an die Reno-Mitarbeiter. Tatsächlich aber steuerte das Unternehmen unter neuer Führung erstaunlich rasch Richtung Abgrund.