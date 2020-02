Unverpackt-Läden „Wir streben nach guter Qualität, nicht nach Preisführerschaft“

Sebastian Würth aus Trier zum Beispiel: Er suchte auf Facebook nach Personen, die Lust hätten, in großen deutschen Städten einen Unverpackt-Laden aufzumachen. Er wollte sie bei der Planung und den Schritten bis zur Eröffnung unterstützen. Björn Amend und Eva Wenndorf aus Düsseldorf gingen auf das Angebot ein. Sie eröffneten mit seiner Unterstützung Unverpackt Düsseldorf, den dritten Laden in der Landeshauptstadt, der Lebensmittel nicht in Plastik verkauft. „Wenn man einmal auf dem Weg ist, dann bleibt man auch darauf“ beschreibt Björn seine neu gefundene Leidenschaft für das Führen seines Ladens. Es gehe wahrscheinlich jedem Unverpackt-Laden-Besitzer so.