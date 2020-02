Unverpackt-Läden „Wir streben nach guter Qualität, nicht nach Preisführerschaft“

Seit 2016 betreiben Gregor und Olga Witt „Tante Olga – Kölns 1. Unverpackt-Laden“. Gregor Witt ist außerdem Vorsitzender des „Unverpackt e. V. – Verband der Unverpackt-Läden“ mit Sitz in Köln. Tag und Nacht arbeitet Witt an dem Projekt der vielen Unverpackt-Unternehmer, die Lieferkette zu optimieren und Plastik zu vermeiden. Dabei ist zum Beispiel der bayerische Großhändler Bananeira ein Vorreiter: Zusammen mit dem Unverpackt-Verband hat Bananeira eine Tomaten-Passata im Pfandglas auf den Markt gebracht. Die Produkte sind zudem bio, fair gehandelt und CO2-neutral transportiert. In Deutschland entwickelt der Händler mit dem Kölner Verband verpackungsfreie Produkte. Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit den Regnitz-Werkstätten integriert Bananeira außerdem Menschen mit Behinderung in die Produktion.