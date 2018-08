US-Lebensmittelkonzern Campbell stößt Geschäft mit frischen Lebensmitteln ab

Großaktionäre bei Campbell sind die Enkel des Firmengründers John Dorrance, der Suppenkonzentrat in Dosen erfunden hat. Mary Alice Malone, eine Pferdezüchterin aus Pennsylvania, und ihr Bruder Bennett Dorrance, der Bauunternehmer in Arizona ist, halten zusammen ein Drittel der Aktien und haben einen Verkauf des Unternehmens bislang verhindert. Sie konnten sich dabei auf langfristig orientierte Aktionäre stützen. Allerdings haben in den vergangenen Monaten einige Hedgefonds größere Bestände der Papiere aufgekauft, die weitreichende Veränderungen fordern.